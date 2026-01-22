Восстановить подачу воды в поселке города Гуково планируют с 14 часов 22 января

Порыв в поселке шахта Гуковская в городе Гуково планируютустранить во второй половине 22 января, возобновить подачу водоснабжения должны примерно с 14 часов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.