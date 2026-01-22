Синоптики обещают снег и гололедицу в Волгограде 23 января

Жителям Волгоградской области стоит подготовиться к настоящей зимней пятнице, 23 января. Синоптики прогнозируют морозную погоду со снегом и гололедицей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ЦГМС.
В отдельных районах области ожидается небольшой снег. Ночью и утром возможны гололедно-изморозевые явления и туман, что значительно ухудшит видимость на дорогах. Будьте особенно внимательны за рулем, так как везде будет гололедица. Ветер подует восточный и северо-восточный со скоростью 7−12 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до −9…-14 градусов, а в северных районах региона столбик термометра покажет до −18…-23 градусов. Днем будет ненамного теплее: −6…-11 градусов, а на севере области сохранится холод до −11…-16 градусов.
В самом Волгограде также ожидается небольшой снег. Дороги покроет гололедица. Ветер в городе будет восточный, северо-восточный, 7−12 м/с. Ночью температура воздуха составит −13…-15 градусов, а днем прогреется до −8…-10 градусов.