Синоптики обещают снег и гололедицу в Волгограде 23 января

В отдельных районах области ожидается небольшой снег. Ночью и утром возможны гололедно-изморозевые явления и туман, что значительно ухудшит видимость на дорогах. Будьте особенно внимательны за рулем, так как везде будет гололедица. Ветер подует восточный и северо-восточный со скоростью 7−12 м/с.