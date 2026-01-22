ДНК приспособили для создания гибридной наноэлектроники

ДНК-оригами химики и физики называют набор методик, позволяющих использовать одиночные нити ДНК для сборки различных сложных трехмерных конструкций, способных двигаться, взаимодействовать с объектами окружающей среды и решать разные практические задачи. Как правило, для сбора этих конструкций используются «стройблоки» из коротких одиночных нитей ДНК, которые способны соединяться друг с другом и другими молекулами только одним заданным способом. Это позволяет соединять их друг с другом подобно кубикам из конструктора и формировать из них прочные произвольные узоры и структуры.