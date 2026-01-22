Ричмонд
В Челябинске продолжит работу маршрутка № 17

В Челябинске передумали отменять автобус № 17.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске не будут отменять маршрутку № 17 «Профессора Благих — Весення» с 26 января. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

— Миндортранс принял решение о продолжении работы автобусного маршрута № 17 в зимний период текущего года, — сообщили в министерстве. — Основание — заявление перевозчика.

Ранее появились сообщения о том, что маршрутки прекратят выходить на улицы со следующей недели. В В ОГКУ «Организатор перевозок» советовали горожанам пересесть на схожий по маршруту автобус № 17а.