В Челябинске продолжит работу маршрутка № 17

В Челябинске не будут отменять маршрутку № 17 «Профессора Благих — Весення» с 26 января. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
— Миндортранс принял решение о продолжении работы автобусного маршрута № 17 в зимний период текущего года, — сообщили в министерстве. — Основание — заявление перевозчика.
Ранее появились сообщения о том, что маршрутки прекратят выходить на улицы со следующей недели. В В ОГКУ «Организатор перевозок» советовали горожанам пересесть на схожий по маршруту автобус № 17а.