Химиотерапия заставляет микрофлору бороться с метастазами рака

Данное открытие побудило ученых изучить то, как много молекул индол-3-пропионовой кислоты присутствовало в организме 14 пациентов, проходивших лечение от рака прямой и толстой кишки в швейцарских клиниках. Проведенный биологами анализ показал, что вероятность выживания этих больных напрямую зависела от концентрации данного продукта жизнедеятельности микробов, что подтвердило его важную роль в борьбе с метастазами. Понимание этого, как надеются исследователи, поможет создать новые высокоэффективные терапии от метастатических форм опухолей.