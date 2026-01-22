Химиотерапия заставляет микрофлору бороться с метастазами рака

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международный коллектив биологов обнаружил, что в некоторых случаях прием химиотерапии меняет жизнедеятельность микрофлоры кишечника таким образом, что она начинает выделять вещество, которое мешает патогенным иммунным клеткам защищать опухоль и стимулировать ее рост. Данное открытие поможет создать более эффективные методы борьбы с метастазами рака, сообщила пресс-служба Лозаннского университета.
«Мы показали, что химиотерапия воздействует далеко не только на саму опухоль. В частности, нам удалось раскрыть цепочку взаимодействий между кишечником, костным мозгом и метастазами. Это указывает на наличие охватывающих весь организм механизмов, которые можно использовать для замедления роста вторичных опухолей», — заявила профессор Лозаннского университета (Швейцария) Татьяна Петрова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Петрова и ее коллеги совершили это открытие во время поиска возможных причин того, почему вероятность выживания пациентов с агрессивными формами метастатического рака прямой и толстой кишки существенным образом снижается, если перед приемом химиотерапии пациенты получали антибиотики. Эта закономерность натолкнула биологов на мысль, что микрофлора каким-то образом усиливает действие лекарств на метастазы рака.
Руководствуясь этой идеей, биологи ввели химиотерапию на базе фторурацила и оксалиплатина в организм мышей и через несколько дней имплантировали в их тело небольшие фрагменты метастатических опухолей рака прямой и толстой кишки. Подобный прием, как объясняют исследователи, помог им разделить прямое и опосредованное воздействие лекарств на новообразования.
В частности, проведенные учеными наблюдения показали, что рост и распространение метастазов по печени и другим органам мышей существенным образом замедлился в результате того, что химиотерапия заставила клетки микрофлоры кишечника вырабатывать индол-3-пропионовую кислоту, сигнальное вещество, играющее важную роль в работе иммунитета. Его молекулы проникали в костный мозг грызунов и подавляли формирование патогенных иммунных клеток, скрывающих опухоли от остального иммунитета и ускоряющих их рост.
Данное открытие побудило ученых изучить то, как много молекул индол-3-пропионовой кислоты присутствовало в организме 14 пациентов, проходивших лечение от рака прямой и толстой кишки в швейцарских клиниках. Проведенный биологами анализ показал, что вероятность выживания этих больных напрямую зависела от концентрации данного продукта жизнедеятельности микробов, что подтвердило его важную роль в борьбе с метастазами. Понимание этого, как надеются исследователи, поможет создать новые высокоэффективные терапии от метастатических форм опухолей.