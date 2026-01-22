В бразильском городе-побратиме Иркутска появится русская улица

— Считаю работу по популяризации российской культуры крайне важной сегодня. Нужно, чтобы как можно больше людей, в том числе за океаном, прониклись нашими ценностями, увидели уникальную архитектуру регионального центра, познакомились с современным Иркутском и нашли точки соприкосновения между странами, — сказал мэр Руслан Болотов.