В бразильском городе-побратиме Иркутска появится русская улица

Для неё уже проектируют входную группу в стиле русского деревянного зодчества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В администрации Иркутска подвели итоги сотрудничества с бразильским городом-побратимом Кампина-дас-Мисойнс. В конце 2025 года ему передали икону и более 50 сувениров от иркутских мастеров, которые теперь представлены на выставке в местном православном храме.

Главная новость — осенью 2026 года в Кампина-дас-Мисойнс планируется открыть русскую улицу. Для неё уже проектируют входную группу в стиле русского деревянного зодчества. Архитектор из Иркутска работает над её эскизом.

— Считаю работу по популяризации российской культуры крайне важной сегодня. Нужно, чтобы как можно больше людей, в том числе за океаном, прониклись нашими ценностями, увидели уникальную архитектуру регионального центра, познакомились с современным Иркутском и нашли точки соприкосновения между странами, — сказал мэр Руслан Болотов.

Также обсуждается возможность отправить в Бразилию одну из деревянных скульптур с фестиваля, который пройдёт в Иркутске летом в честь 365-летия города.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области почетным донорам увеличили ежегодные выплаты.