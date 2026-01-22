Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснокнижных кудрявых пеликанов засняли в Новороссийске

В Новороссийске заметили больше сотни краснокнижных кудрявых пеликанов.

Источник: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Краснокнижных кудрявых пеликанов засняли в Новороссийске. Снимками редких птиц в соцсетях поделился местный фотограф.

«В Новороссийск прилетело много пеликанов! По моим подсчетам их около 150! Они везде, куда не глянь!» — рассказал Сергей в своем telegram-канале «Sega Black-Sea».

Кудрявый пеликан занесен в Красную книгу Краснодарского края. Птица обычно зимует в Темрюкском заливе, водоемах Таманского полуострова и черноморских бухтах.

Размах крыльев кудрявого пеликана составляет 310−345 см, а масса — 10−12 кг. Птица имеет белое оперение с сероватым оттенком. А на темени и затылке находятся «кудрявые» перья.

«В брачном наряде горловой мешок и открытые участки головы оранжевые. Летают и плавают хорошо, по суше ходят неуклюже. Строят массивные гнезда. Во время охоты не ныряют, периодически опуская голову в воду и черпая добычу клювом. В поисках корма птицы могут преодолевать большие расстояния», — ранее сообщали в Минприроды Краснодарского края.