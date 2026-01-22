Ричмонд
Водоснабжение Западного района в городе Зверево восстановили

Подачу воды вернули в Западном районе города Зверево после временного отключения.

Источник: Комсомольская правда

Водоснабжение в городе Зверево восстановлено. Об этом днем 22 января сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

— Ремонтные работы завершены. Водоснабжение Западного района города Зверево восстановлено, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Напомним, сложности с подачей воды зафиксировали в первой половине дня после размораживания запорной арматуры. Добавим, также с 14 часов должны восстановить подачу воды в поселок шахта Гуковская в городе Гуково.

