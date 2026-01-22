Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске прокурор потребовал вернуть детям имущество, купленное на их пенсии

Иск подан против бывшей опекунши мальчика и его сестры.

Источник: Комсомольская правда

22 января в Горьковский райсуд Омской области поступило исковое заявление о возврате имущества, приобретенного на деньги несовершеннолетних. Прокурор потребовал защитить права 13-летней девочки и ее 11-летнего брата. Ответчица — 40-летняя жительница поселка Алексеевский.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, получают пенсию по потере кормильца. Согласно материалам дела, их бывшая опекунша в 2021 году получила право распоряжаться этими деньгами через номинальные счета. Такие траты могут производиться исключительно в интересах подопечных.

На детские выплаты были куплены различные товары для обустройства быта, включая два смартфона, телевизор, мебель, холодильник и морозильный ларь. Позже женщину отстранили от обязанностей за их ненадлежащее исполнение, а опеку над братом и сестрой оформил другой человек.

«Передать детям приобретенное на их же деньги имущество ответчица отказалась, согласившись возвратить лишь половину стоимости части мебели. В своих объяснениях женщина также заявила, что некоторые позиции из перечня вовсе не приобретались», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.

Вопрос о том, что именно было куплено, где находятся товары и подлежат ли возврату, рассмотрят в ходе разбирательств 27 января.

Ранее мы сообщили, что СК организовал проверку после отключения отопления на юге города.