В Омске прокурор потребовал вернуть детям имущество, купленное на их пенсии

22 января в Горьковский райсуд Омской области поступило исковое заявление о возврате имущества, приобретенного на деньги несовершеннолетних. Прокурор потребовал защитить права 13-летней девочки и ее 11-летнего брата. Ответчица — 40-летняя жительница поселка Алексеевский.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, получают пенсию по потере кормильца. Согласно материалам дела, их бывшая опекунша в 2021 году получила право распоряжаться этими деньгами через номинальные счета. Такие траты могут производиться исключительно в интересах подопечных.
На детские выплаты были куплены различные товары для обустройства быта, включая два смартфона, телевизор, мебель, холодильник и морозильный ларь. Позже женщину отстранили от обязанностей за их ненадлежащее исполнение, а опеку над братом и сестрой оформил другой человек.
«Передать детям приобретенное на их же деньги имущество ответчица отказалась, согласившись возвратить лишь половину стоимости части мебели. В своих объяснениях женщина также заявила, что некоторые позиции из перечня вовсе не приобретались», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.
Вопрос о том, что именно было куплено, где находятся товары и подлежат ли возврату, рассмотрят в ходе разбирательств 27 января.
