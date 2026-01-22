Опасные горки: в Крыму с января растет детский травматизм

С начала января в Крыму растет детский травматизм. Чаще всего дети получают переломы рук, ног и черепно-мозговые травмы, катаясь на санках и ватрушках, пишет «Крымская газета». Как рассказал изданию главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник, основная причина травм — стихийные катания и отсутствие элементарных мер безопасности.
— Дети катаются на тюбингах, санках, иногда просто скатываются с горок на ногах. При этом в Крыму крайне мало специально оборудованных мест для таких развлечений. Санки, к слову, заметно безопаснее ватрушек: они более управляемы и не развивают такую высокую скорость, — сказал Олейник.
Из-за травм в скорую помощь Крыма поступило более 300 вызовов. При этом из-за гололеда опасности подстерегают крымчан не только на горках, но и на городских улицах.