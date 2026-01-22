Директор уфимского колледжа хотел заработать на аренде, но у прокуроров возникли вопросы

По результатам прокурорской проверки руководителю учебного заведения внесли представление, по итогам рассмотрения которого его дисциплинарно наказали. Кроме того, по постановлению прокурора директора привлекли к административной ответственности по статье «Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности Республики Башкортостан, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти Республики Башкортостан».