Директор уфимского колледжа хотел заработать на аренде, но у прокуроров возникли вопросы

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы выявила нарушения при распоряжении государственным имуществом. Проверка была проведена в одном из городских колледжей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в минувшем сентябре директор учреждения предоставил в аренду индивидуальному предпринимателю два помещения общей площадью 204 квадратных метра для организации общественного питания. Сделку заключили без обязательного согласия Министерства просвещения Башкирии, которое является уполномоченным органом, распоряжающимся государственной собственностью.
По результатам прокурорской проверки руководителю учебного заведения внесли представление, по итогам рассмотрения которого его дисциплинарно наказали. Кроме того, по постановлению прокурора директора привлекли к административной ответственности по статье «Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности Республики Башкортостан, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти Республики Башкортостан».
Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения были устранены. Руководство колледжа переоформило договор аренды с соблюдением всех установленных законом процедур.
