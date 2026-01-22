Чарли Шин рассказал о своей любимой закуске к пиву

Американский актер Чарли Шин назвал хот-доги и арахис своей любимой закуской к пиву во время просмотра бейсбольного матча на стадионе. Об этом пишет Men’s Journal.
«Хот-доги и арахис — это точно. Просто и со вкусом. Старая школа. К тому же у меня более уникальная ситуация, чем у большинства на стадионе. Во-первых, большую часть игры я смотрю на свои руки, потому что раздаю автографы. А во-вторых, меня всегда беспокоит, что на меня может быть направлена одна из 100 камер, установленных на стадионе», — заявил актер.
По его словам, среди тех закусок, которые он никогда не возьмет к пиву на стадионе, на первом месте находятся начос.
В интервью изданию актер рассказал, что всегда любил пиво, но опыт безалкогольных напитках у него был совсем скромным.
«Когда я пил алкоголь, пиво было скорее чем-то вроде перекуса между крепкими напитками. Я никогда не пил пиво, чтобы напиться до беспамятства. Я пил его просто для того, чтобы дотянуть до следующей бутылки текилы или виски», — отметил он. Шин также уточнил, что никогда не пил светлое пиво. В целом он считает пиво «лакомством, которым нужно наслаждаться в полной мере».
В сентябре 2025 года стало известно о том, что Шин выпускает собственную линейку безалкогольного пива Wild AF. Производят его на базе пивоварни Harpoon.