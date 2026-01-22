В Иркутской области 1,3 тысяча сирот получили жилье в 2025 году

В прошлом 2025 году в Иркутской области 1331 человек из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей был обеспечен жильём. 722 человека получили готовые квартиры или дома. Ещё 609 была выплачена денежная компенсация на покупку или строительство жилья. Общая сумма этих выплат составила 2,318 млрд рублей.