В Иркутской области 1,3 тысяча сирот получили жилье в 2025 году

В прошлом 2025 году в Иркутской области 1331 человек из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей был обеспечен жильём. 722 человека получили готовые квартиры или дома. Ещё 609 была выплачена денежная компенсация на покупку или строительство жилья. Общая сумма этих выплат составила 2,318 млрд рублей.
Жильё предоставлялось в разных городах области. Например, в Иркутске и районе квартиры получили 233 человека, в Ангарске — 162, в Братске — 38 человек. Социальные выплаты на покупку жилья использовались как в регионе, так и за его пределами.
На 1 января 2026 года в очереди на жильё остаются 10 089 человек. Эта цифра снизилась на 3,6% за год.
