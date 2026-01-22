Когда потеплеет в Калининградской области: синоптики дали осторожный прогноз

В это время в Калининградской области усилится ветер, порывы могут достигать 10−14 м/с. Вместе с облачностью он не позволят температуре опуститься ниже −15, как это было ранее, но «теплее пребывание на улице от этого не станет»: при фактических −6…-13 по ощущениям может быть до −15…-20. Спокойные и солнечные дни, добавляют синоптики, подходят к концу.