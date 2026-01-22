Ричмонд
Губернатор Хоценко предупредил омичей о мошенниках, пишущих от его лица

Переход по ссылке от фейкового губернатора опасен — злоумышленники могут украсть важные данные.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям региона с предупреждением о фальшивых сообщениях, якобы отправленных от его имени. В них гражданам предлагается присоединиться к видеоконференциям (ВКС) по предоставленным ссылкам. Переход по ссылке опасен. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Обращаюсь ко всем: данные сообщения являются фальшивыми. Прошу быть бдительными и доверять только проверенной информации! Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул глава региона.

Ранее злоумышленники распространяли фальшивый видеоролик с ненастоящим заявлением Хоценко о проблемах в регионе. Губернатор также сообщал на пресс-конференции, что в 2025 году мошенники обманули омичей более чем на 1,5 миллиарда рублей.