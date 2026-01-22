Губернатор Хоценко предупредил омичей о мошенниках, пишущих от его лица

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям региона с предупреждением о фальшивых сообщениях, якобы отправленных от его имени. В них гражданам предлагается присоединиться к видеоконференциям (ВКС) по предоставленным ссылкам. Переход по ссылке опасен. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.