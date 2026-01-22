«Ласточек» заменят на ЭД4М в Самарской области в январе и феврале

В январе и феврале в Самарской области подвижный состав «Ласточка» заменят на ЭД4М в 6-ти вагонном исполнении. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.
«Это связано с производственной необходимостью», — рассказали в пресс-службе.
24, 31 января и 7 февраля изменение коснется поездов № 7141 Самара (07:30) — Сызрань-1 (09:11), № 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07), № 7145 Самара (18:30) — Сызрань-1 (20:10).
А 25 января, 1 и 8 февраля «Ласточек» заменят у № 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07), № 7124/7123 Новокуйбышевская (17:44) — Тольятти (20:07) и № 7130/7129 Тольятти (20:56) — Новокуйбышевская (23:17).