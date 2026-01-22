Ричмонд
В Челябинской области изменились правила работы со штрафстоянками

На Южном Урале по требованию УФАС изменили порядок торгов по штрафстоянкам.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске изменили порядок торгов на организацию штрафстоянок. Это сделали по инициативе Антимонопольной службы.

— Изменения позволят увеличить число участников в торгах на право деятельности по перемещению задержанного транспорта на специализированную стоянку, — пояснили в Челябинском УФАС.

Участок, на котором находится штрафстоянка, теперь должен находиться на территории муниципалитета, в котором проводят торги, а площадь земли должна быть не меньше той, что указана в аукционной документации.

Кроме того, появились требования к безопасности хранения машин, размещению сторожки для персонала, подъездным путям и режиму выдачи транспортных средств. Отдельное требование прописали для эвакуированных катеров и лодок: их на штрафстоянке необходимо правильно подпирать кильблоками.