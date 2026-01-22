В Перми разработали новый метод восстановления деревянных зданий

По словам исследователей, для восстановления несущей способности старых элементов применяется ряд традиционных инженерных методов. В частности, полная или частичная замена — удаление поврежденной детали целиком или ее дефектного участка с последующей установкой нового, изготовленного из аналогичной древесины. Другой классический метод — усиление с помощью металлических элементов, которые стягивают конструкцию, препятствуя развитию дефекта. В качестве альтернативы этим методам сейчас рассматриваются композитные материалы на основе углеволокна, которые отвечают принципу минимального вмешательства. Они не меняют габариты и облик конструкций, обладают высокой прочностью при малом весе и наносятся методом наклейки. Однако для их широкого применения в реставрации в отечественной практике пока нет точных инструментов проектирования. Созданием такого инструмента и озадачились ученые двух пермских вузов.