Красноярцам рассказали о новых правилах авиаперелетов

Теперь прописана обязанность авиакомпании заблаговременно информировать пассажира обо всех существенных условиях перевозки, включая порядок изменения билета, условия отказа от полета и процедуру возврата средств, в том числе при болезни или других причинах. Если вылет рейса задерживается более чем на 30 минут, то пассажир вправе отказаться от полета и полностью вернуть стоимость билета;