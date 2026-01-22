Красноярцам рассказали о новых правилах авиаперелетов

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в правилах воздушных перевозок. Об этом рассказал Аэропорт Красноярск. Правила направлены на повышение прозрачности, комфорта и защиты прав пассажиров и будут действовать до 1 марта 2031 года.
Теперь прописана обязанность авиакомпании заблаговременно информировать пассажира обо всех существенных условиях перевозки, включая порядок изменения билета, условия отказа от полета и процедуру возврата средств, в том числе при болезни или других причинах. Если вылет рейса задерживается более чем на 30 минут, то пассажир вправе отказаться от полета и полностью вернуть стоимость билета;
При задержке, отмене или изменении маршрута по вине авиакомпании, пассажирам обязаны предоставить:
— питьевую воду (при задержке рейса более 2 часов);
— горячее питание (при задержке более 4 часов);
— размещение в гостинице (при задержке более 6 часов ночью или 8 часов днем).
Также теперь родители с детьми до 12 лет смогут летать на соседних креслах без дополнительной платы.