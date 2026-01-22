Надзор за маломерными судами усилят в Нижегородской области

По данным НИА «Нижний Новгород», парламентарии обсудили подготовленный правительством России проект поправок в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков пояснил, что новая редакция Кодекса предусматривает введение специальных видеокамер для фиксации нарушений на водных путях, совершенных владельцами лодок, гидроциклов и другого мелкого водного транспорта. Солдатенков подчеркнул, что обсуждение этой темы только начинается. Впереди предстоит большая работа: нужно будет определить точное количество и расположение камер, согласовать действия по их установке с Государственным инспекционным морским надзором (ГИМС) и транспортной полицией, оценить необходимые расходы бюджета.