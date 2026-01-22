Ричмонд
Надзор за маломерными судами усилят в Нижегородской области

На заседании комитета по транспорту нижегородского Заксобрания депутаты рассмотрели инициативу по усилению контроля за эксплуатацией маломерных судов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным НИА «Нижний Новгород», парламентарии обсудили подготовленный правительством России проект поправок в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков пояснил, что новая редакция Кодекса предусматривает введение специальных видеокамер для фиксации нарушений на водных путях, совершенных владельцами лодок, гидроциклов и другого мелкого водного транспорта. Солдатенков подчеркнул, что обсуждение этой темы только начинается. Впереди предстоит большая работа: нужно будет определить точное количество и расположение камер, согласовать действия по их установке с Государственным инспекционным морским надзором (ГИМС) и транспортной полицией, оценить необходимые расходы бюджета.

«Мы стоим в самом начале долгого процесса, цель которого — обеспечить такое же четкое регулирование эксплуатации водных объектов, какое существует на автомобильных дорогах», — прокомментировал парламентарий.

Напомним, что сезон навигации для маломерных судов в Нижегородской области завершился в ноябре 2025 года.