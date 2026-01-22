Власти Челябинска благоустроят пешеходную зону на проспекте Победы

В Калининском районе Челябинска в 2026 году появится обновленная пешеходная зона на проспекте Победы. Работы пройдут на участке от улицы Чичерина до 40-летия Победы площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Стоимость работ составит почти 21,8 миллиона рублей, завершить их должны до 30 августа.
— Вдоль всего участка проектирования располагается древесно-кустарниковая и травянистая растительность, включая порослевую, имеются пни. Часть лиственных деревьев находится в крайне неудовлетворительном состоянии и может быть аварийной, — говорится в проектной документации.
На территории планируют сделать зону тихого отдыха со скамейками, новую дорожно-тропиночную сеть и велосипедный маршрут. Также появятся парковочные места, освещение, урны и дорожные знаки. Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие, убрать аварийные деревья и обустроить новые тротуары, проезды и велодорожку. Об этом сообщает pchela.news.