Власти Челябинска благоустроят пешеходную зону на проспекте Победы

В Калининском районе Челябинска в 2026 году появится обновленная пешеходная зона на проспекте Победы. Работы пройдут на участке от улицы Чичерина до 40-летия Победы площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Стоимость работ составит почти 21,8 миллиона рублей, завершить их должны до 30 августа.