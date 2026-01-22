Ричмонд
Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за год

РИА Новости: Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов в России по итогам 2025 года, рассказали РИА Новости в ведомстве.

«В настоящее время доступ ограничивается к 439 сервисам обхода ограничения доступа к противоправной информации», — говорится в сообщении.

В конце декабря член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал РИА Новости, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности.