Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за год

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов в России по итогам 2025 года, рассказали РИА Новости в ведомстве.
«В настоящее время доступ ограничивается к 439 сервисам обхода ограничения доступа к противоправной информации», — говорится в сообщении.
В конце декабря член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал РИА Новости, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности.