Прокуратура Омской области выявила нарушение сроков оплаты поставок лекарств

Прокуратура Седельниковского района Омской области провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и выявила нарушение прав субъектов малого и среднего предпринимательства.
Летом 2025 года БУЗОО «Седельниковская центральная районная больница» заключила контракты с четырьмя местными предпринимателями на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий. Однако, вопреки требованиям закона, оплата товаров была произведена с нарушением установленного срока — не в течение 7 рабочих дней после подписания документов о приемке, а спустя от 12 до 38 рабочих дней.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу учреждения, а в отношении главного бухгалтера возбудила административное дело по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ — за нарушение срока оплаты поставляемого товара. В настоящее время должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
