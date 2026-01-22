Прокуратура Омской области выявила нарушение сроков оплаты поставок лекарств

Летом 2025 года БУЗОО «Седельниковская центральная районная больница» заключила контракты с четырьмя местными предпринимателями на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий. Однако, вопреки требованиям закона, оплата товаров была произведена с нарушением установленного срока — не в течение 7 рабочих дней после подписания документов о приемке, а спустя от 12 до 38 рабочих дней.