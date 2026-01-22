Ричмонд
В Самарской области прогнозируют морозы до −28 градусов

Жителей Самарской области предупредили о приближении аномальных морозов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о приближении аномальных морозов в конце января. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В период с 23 по 27 января в регионе ожидается аномальное понижение температуры воздуха, она будет ниже климатической нормы на 9 градусов и ниже, — отметили синоптики.

Ночью в пятницу, 23 января, температура упадет до −20…-25 градусов. Ночью в субботу, 24 января, ожидается понижение до −30 градусов. Местным жителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах и стараться не проводить много времени на улице.