Власти Подмосковья предложили пекарне «Машенька» меры поддержки

Люберецкая пекарня «Машенька» появилась в программе «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.