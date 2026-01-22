Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы поздравил с днем рождения человека-легенду

Успешный спортсмен, мотивационный тренер и друг столицы Башкирии Алексей Талай отмечает 43-летие.

Источник: Ратмир Мавлиев / официальный телеграм-канал

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев опубликовал трогательный пост-поздравление в адрес знаменитого паралимпийца из Белоруссии Алексея Талая.

«Свой день рождения отмечает человек-легенда, наш большой друг, Алексей Талай. Его жизнь, невероятная сила духа, несгибаемая воля вдохновляют миллионы людей по всему миру. Для нас особенно ценно, что Алексей, живя в братской Беларуси, стал для Уфы родным человеком. Его участие в социальных проектах, встречи с нашей молодежью и поддержка бойцов — бесценный вклад в наше общее дело и укрепление дружбы между нашими народам», — написал Ратмир Мавлиев.

Алексей — известный спортсмен и мотивационный тренер из Республики Беларусь. В 16 лет он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны, лишившись рук и ног, но не силы духа. Он стал мастером спорта в плавании, рекордсменом мира и Европы, бизнесменом, общественным деятелем, основателем благотворительного фонда и многодетным отцом.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что на встрече руководителей органов госвласти России и Белоруссии Алексей Талай выразил готовность работать с ранеными бойцами и детьми.