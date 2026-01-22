Мэр Уфы поздравил с днем рождения человека-легенду

«Свой день рождения отмечает человек-легенда, наш большой друг, Алексей Талай. Его жизнь, невероятная сила духа, несгибаемая воля вдохновляют миллионы людей по всему миру. Для нас особенно ценно, что Алексей, живя в братской Беларуси, стал для Уфы родным человеком. Его участие в социальных проектах, встречи с нашей молодежью и поддержка бойцов — бесценный вклад в наше общее дело и укрепление дружбы между нашими народам», — написал Ратмир Мавлиев.