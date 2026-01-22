Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Толмачево

В рамках проекта будет реализовано не только строительство новой ВПП, но и возведение очистных сооружений, увеличение периметра ограждения, а также рассматривается вопрос о реконструкции и расширении перрона. Завершение всех этапов реконструкции второй ВПП планируется до конца 2027 года, а к строительству новой ВПП планируется приступить в 2028—2030 годах.