Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Толмачево

Местоположение новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Толмачёво окончательно определено: она будет построена параллельно существующей первой полосе. Об этом сообщил Константин Фуряев, заместитель генерального директора сибирского кластера холдинга «Новапорт», в рамках пресс-конференции.
По словам Фуряева, из представленных вариантов был выбран оптимальный, позволяющий двум полосам функционировать независимо, что существенно повысит пропускную способность аэропорта и его привлекательность для авиаперевозчиков.
Напомним, строительство новой ВПП включено в национальный проект, с объемом инвестиций в 26 миллиардов рублей, запланированным к началу финансирования в 2028 году.
В рамках проекта будет реализовано не только строительство новой ВПП, но и возведение очистных сооружений, увеличение периметра ограждения, а также рассматривается вопрос о реконструкции и расширении перрона. Завершение всех этапов реконструкции второй ВПП планируется до конца 2027 года, а к строительству новой ВПП планируется приступить в 2028—2030 годах.