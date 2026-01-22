Суд запретил любое строительство рядом с рестораном в парке Плевен в Ростове

Как выяснилось, ранее обеспечительные меры поддержали в Арбитражном суде Ростовской области. В этой инстанции сейчас продолжаются тяжбы между департаментом имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и арендатором. Ростовские власти требуют поддержать не только запрет на строительство, но и полный демонтаж ресторана, принадлежащего компании.