Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил любое строительство рядом с рестораном в парке Плевен в Ростове

Власти Ростова добились запрета на строительство рядом с рестораном в парке Плевен.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционная инстанция поддержала требование властей Ростова-на-Дону о запрете на любое строительство рядом со зданием спорного ресторана в районе парка имени города Плевен. Это подтверждается информацией, опубликованной в электронной картотеке дел.

Речь идет о решении 15 арбитражного апелляционного суда по обеспечительным мерам, против которых выступал арендатор территории.

Как выяснилось, ранее обеспечительные меры поддержали в Арбитражном суде Ростовской области. В этой инстанции сейчас продолжаются тяжбы между департаментом имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и арендатором. Ростовские власти требуют поддержать не только запрет на строительство, но и полный демонтаж ресторана, принадлежащего компании.

Новые слушания назначили на 10 марта 2026 года.

Известно, что в 2025 году в 15 арбитражном апелляционном суде также поддержали решение о частичном взыскании с ответчика в пользу ДИЗО средств «неосновательного обогащения».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.