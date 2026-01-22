Суд запретил любое строительство рядом с рестораном в парке Плевен в Ростове

Апелляционная инстанция поддержала требование властей Ростова-на-Дону о запрете на любое строительство рядом со зданием спорного ресторана в районе парка имени города Плевен. Это подтверждается информацией, опубликованной в электронной картотеке дел.
Речь идет о решении 15 арбитражного апелляционного суда по обеспечительным мерам, против которых выступал арендатор территории.
Как выяснилось, ранее обеспечительные меры поддержали в Арбитражном суде Ростовской области. В этой инстанции сейчас продолжаются тяжбы между департаментом имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и арендатором. Ростовские власти требуют поддержать не только запрет на строительство, но и полный демонтаж ресторана, принадлежащего компании.
Новые слушания назначили на 10 марта 2026 года.
Известно, что в 2025 году в 15 арбитражном апелляционном суде также поддержали решение о частичном взыскании с ответчика в пользу ДИЗО средств «неосновательного обогащения».
