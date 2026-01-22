Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осторожно, можно обжечься: в Самаре обещают повысить температуру горячей воды в кранах

В ближайшее время из кранов в Самаре может пойти очень горячая вода.

В Самаре в ближайшее время может повыситься температура горячей воды в кранах. Об этом предупредили в ГЖИ Самарской области. Значительное повышение могут провести ресурсоснабжающие организации. Самарцев призвали быть готовыми к этому.

«Принимайте меры предосторожности — особенно если в доме есть маленькие дети или пожилые люди», — прокомментировала пресс-служба ГЖИ Самарской области.

Самарцам рекомендуют проверят температуру горячей воды перед ее использованием, чтобы не обжечься. Почему вода станет такой горячей, связано ли это с грядущими морозами, не сообщается.