Осторожно, можно обжечься: в Самаре обещают повысить температуру горячей воды в кранах

В Самаре в ближайшее время может повыситься температура горячей воды в кранах. Об этом предупредили в ГЖИ Самарской области. Значительное повышение могут провести ресурсоснабжающие организации. Самарцев призвали быть готовыми к этому.
«Принимайте меры предосторожности — особенно если в доме есть маленькие дети или пожилые люди», — прокомментировала пресс-служба ГЖИ Самарской области.
Самарцам рекомендуют проверят температуру горячей воды перед ее использованием, чтобы не обжечься. Почему вода станет такой горячей, связано ли это с грядущими морозами, не сообщается.