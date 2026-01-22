На рейсах из Шереметьево в Петербург запустят посадку по биометрии

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали о проекте постановления правительства, который фиксирует возможность регистрации на рейс, прохода в «чистую» зону и на борт самолета за счет подтверждения личности пассажира через Единую биометрическую систему. Согласно документу, пилот будет запущен в диапазоне с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года.