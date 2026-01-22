Ричмонд
За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, помидоры и бананы

В Башкирии подорожали огурцы, помидоры и бананы.

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 13 по 19 января огурцы подорожали на 6,32%. На этой неделе их средняя цена составила 278,12 рубля. Также жителям республики на 4,04% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 235,70 рублей) и на 2,15% за бананы (143,22 рубля).

Однако на этой неделе на 1,28% подешевели столовая свекла (34,97 рубля), на 1,22% — черный байховый чай (1356,13 рубля), на 1,07% — пшено (44,84 рубля).

