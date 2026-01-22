За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, помидоры и бананы

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 13 по 19 января огурцы подорожали на 6,32%. На этой неделе их средняя цена составила 278,12 рубля. Также жителям республики на 4,04% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 235,70 рублей) и на 2,15% за бананы (143,22 рубля).