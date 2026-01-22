Украину за четыре года официально покинули 3,1 млн человек

Отмечается, что наибольшее число из них — около 2,2 млн, или 72% — покинули Украину и не вернулись назад в 2022 году.
Затем число выезжающих и не возвращающихся сократилось. Так, за 2024 и 2025 годы безвозвратно выехали с Украины 733,3 тыс. граждан.
В октябре 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщала, что на начало 2025 года на Украине проживали от 28 до 30 млн человек. Данных за 2025 год пока нет.
Либанова тогда уточнила, что, по данным Евростата, в странах ЕС проживают около 4,3 млн украинцев. Еще около 1 млн украинских граждан находятся в Британии, США, Канаде и некоторых странах Латинской Америки. Ранее она заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в свою очередь утверждает, что государственный переворот, произошедший в стране в феврале 2014 года, привел к сокращению численности населения страны более чем в два раза. По итогам 2025 года, считает политик, она составит не более 20 млн человек.
Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек.