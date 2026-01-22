Украину за четыре года официально покинули 3,1 млн человек

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек.