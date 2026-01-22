В КНР нашли способ визуализировать границы опухолей без контрастного вещества

ШАНХАЙ, 22 января. /ТАСС/. Китайские медики из Фуданьского университета разработали способ визуализировать границы опухолей в режиме реального времени без введения контрастного вещества. Об этом сообщило издание «Пэнпай».
Исследователи установили, что в тканях печени содержатся эндогенные флуоресцентные вещества, которые можно идентифицировать в ближнем инфракрасном диапазоне 1 тыс. — 1,7 тыс. нм. Разница в яркости сигналов позволяет эффективно различать злокачественные опухоли и нормальные ткани.
Здоровая ткань демонстрирует равномерный и яркий сигнал в ближнем инфракрасном диапазоне, в то время как опухолевые участки отличаются слабым сигналом или его отсутствием.
Команда медиков подтвердила потенциал этой технологии в хирургической навигации. Это дает врачам новый клинический инструмент для точной резекции злокачественных опухолей печени.
Этот способ визуализации опухолей имеет ряд преимуществ перед введением контрастного вещества — оно может вызвать аллергическую реакцию у пациента, а также имеет свойство накапливаться в нераковых тканях, что дает ложноположительные сигналы.