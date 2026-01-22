Таможенники Ростовской области передали конфискованный автомобиль на нужды СВО

Таможенники Ростовской области передали на нужды СВО конфискованный автомобиль. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Подразделению Минобороны направили иномарку Форд Мондео («Ford Mondeo»). Машина перешла в собственность государства по решению суда.
Оказалось, прежний владелец ТС оформил временный ввоз транспорта с финскими номерами в июне 2023 года на таможенном посту Выборгской таможни, но в июне 2024 года он так и не вывез автомобиль обратно.
Напомним, закон позволяет временно ввозить на территорию ЕАЭС автомобили для личного пользования на срок до одного года. Когда этот период истекает, транспорт нужно либо растаможить, либо вывезти с территории союза.
При нарушении сроков ввоза владельцы обязаны заплатить все положенные таможенные платежи. Также в таких случаях возможна административная ответственность.
