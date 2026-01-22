Ричмонд
Таможенники Ростовской области передали конфискованный автомобиль на нужды СВО

Донские таможенники передали военным конфискованную иномарку.

Источник: Комсомольская правда

Таможенники Ростовской области передали на нужды СВО конфискованный автомобиль. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.

Подразделению Минобороны направили иномарку Форд Мондео («Ford Mondeo»). Машина перешла в собственность государства по решению суда.

Оказалось, прежний владелец ТС оформил временный ввоз транспорта с финскими номерами в июне 2023 года на таможенном посту Выборгской таможни, но в июне 2024 года он так и не вывез автомобиль обратно.

Напомним, закон позволяет временно ввозить на территорию ЕАЭС автомобили для личного пользования на срок до одного года. Когда этот период истекает, транспорт нужно либо растаможить, либо вывезти с территории союза.

При нарушении сроков ввоза владельцы обязаны заплатить все положенные таможенные платежи. Также в таких случаях возможна административная ответственность.

