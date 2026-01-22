Поступление в вузы Башкирии в 2026 году: правила изменились

В Башкирии в 2026 году абитуриентов ждут изменения в правилах приема в высшие учебные заведения. Нюансы разъяснил Государственный комитет республики по науке и высшему образованию.
Теперь каждое целевое место закрепляется за конкретным заказчиком кадров. В договоре и приказе о приеме будут четко указаны программа и форма обучения. Если заказчик не заполнит всю свою квоту, освободившиеся места для бакалавриата перейдут в отдельную конкурсную группу, а для магистратуры — в общий бюджетный конкурс.
Абитуриенты, окончившие колледж, смогут поступать в вуз без сдачи ЕГЭ, если выбранная специальность совпадает с профилем их среднего профессионального образования. Им нужно будет сдать внутренние вступительные испытания (не более четырех), включая обязательный экзамен по русскому языку. При смене направления выпускнику СПО потребуются результаты ЕГЭ.
Документы можно будет направить только тремя способами:
— через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги»;
— лично в приемной комиссии вуза;
— по почте заказным письмом с уведомлением.
Отправка документов через сайты университетов более не предусмотрена.
Граждане России получили право поступать в российские вузы по результатам централизованного тестирования, которое проводится в Белоруссии. В этом случае сдача единого государственного экзамена не требуется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.