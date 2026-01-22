Поступление в вузы Башкирии в 2026 году: правила изменились

Теперь каждое целевое место закрепляется за конкретным заказчиком кадров. В договоре и приказе о приеме будут четко указаны программа и форма обучения. Если заказчик не заполнит всю свою квоту, освободившиеся места для бакалавриата перейдут в отдельную конкурсную группу, а для магистратуры — в общий бюджетный конкурс.