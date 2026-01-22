Ямальские ученые запустили интерактивную карту вечной мерзлоты

Интерактивный сервис реализован через систему специализированных картографических слоев: пользователи могут переключаться между ними и получать информацию о геологических процессах, геокриологическом районировании и рекомендациях по применению I и II принципов строительства на многолетнемерзлых грунтах. Первый предполагает сохранение мерзлого состояния грунта под фундаментами, второй — целенаправленное оттаивание до начала или в ходе эксплуатации объекта.