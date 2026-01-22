Ямальские ученые запустили интерактивную карту вечной мерзлоты

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Интерактивную карту вечной мерзлоты, на которой представлены данные о распространении и глубине мерзлых грунтов, запустили на едином картографическом портале Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Ученые запустили интерактивную карту вечной мерзлоты на едином картографическом портале Ямала. На ней представлены точные данные о глубине и распространении мерзлых грунтов. Эта информация позволяет ученым, проектировщикам и строителям разрабатывать и внедрять передовые механизмы возведения объектов в арктических условиях. Также на основе данных о мерзлоте будет планироваться развитие инфраструктуры опорных городов региона», — говорится в сообщении.
Карта основана на региональной системе мониторинга вечной мерзлоты, которую с 2018 года развивает Научный центр изучения Арктики. Сеть включает около 70 фоновых и более 400 геотехнических скважин, позволяющих отслеживать температурные изменения грунтов как в естественных условиях, так и в зонах активной застройки. Эти данные формируют научную основу для принятия решений в сфере строительства, экологии и территориального планирования на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Интерактивный сервис реализован через систему специализированных картографических слоев: пользователи могут переключаться между ними и получать информацию о геологических процессах, геокриологическом районировании и рекомендациях по применению I и II принципов строительства на многолетнемерзлых грунтах. Первый предполагает сохранение мерзлого состояния грунта под фундаментами, второй — целенаправленное оттаивание до начала или в ходе эксплуатации объекта.
Данные уже доступны по Салехарду, Новому Уренгою, Лабытнанги, Харпу и Горнокнязевску. В 2026 году сеть наблюдений будет расширена в газовой столице и Лабытнанги для создания прогнозной фоновой геокриологической карты, которая также войдет в интерактивный сервис. Это позволит обеспечить долгосрочную геотехническую безопасность и повысить устойчивость инфраструктуры в условиях изменяющегося климата.
В 2023 году Ямал стал первым регионом России, вошедшим в систему Государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Важность этой работы, не имеющей мировых аналогов по плотности покрытия, неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Совместная работа окружных и федеральных систем позволяет ученым детально контролировать состояние мерзлоты как под существующей застройкой, так и на удаленных территориях.