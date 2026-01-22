Разработана линейка высокоэффективных насосов для загрязненных жидкостей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Высокоэффективный насос для сильно загрязненной воды создали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ). Разработка имеет большой потенциал в части импортозамещения иностранного оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Если рассматривать весь жизненный цикл насоса и учитывать, что очень часто на канализационных станциях центробежные насосы подобраны с запасом по мощности, то возможна замена центробежного рабочего колеса на свободновихревое без необходимости увеличивать подводимую мощность, таким образом более рационально использовать электроэнергию. Это позволит откачивать сложные жидкости без поломок и простоев, что делает системы водоснабжения более надежными и экономичными», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, научного сотрудника Лаборатории гидромашиностроения ВШЭМ ИЭ, ведущего специалиста СКБ «Системный инжиниринг» Арсентия Клюева.
Инженерам СПбПУ удалось оптимизировать конструкцию таких насосов и достичь рекордных показателей: их коэффициент полезного действия в среднем на 1−3% выше, чем ведущих мировых аналогов, которые ранее покинули российский рынок.
Разработка велась при поддержке программы «Приоритет-2030» с применением передовых цифровых технологий проектирования и комбинации традиционных и аддитивных методов изготовления, что позволило в разы сократить срок создания опытного образца — с 1−1,5 года до 3−4 месяцев. Уже успешно изготовлен и испытан первый образец насоса СВН 160/20, подтвердивший расчетные характеристики.
«По данным Российской ассоциации производителей насосов, в 2025 году в Россию импортировано 70% насосов для водоотведения сточно-массных вод (к которым относят СВН) на сумму 1,5 млрд рублей. Наша разработка имеет большой потенциал в части импортозамещения иностранного оборудования и укрепления технологического суверенитета страны в области насосостроения. Отдельно стоит отметить, что в рамках реализации проекта проводится качественная подготовка молодых инженеров, так как средний возраст участника команды — 24 года», — добавил Клюев.
Новая линейка насосов предназначена для ключевых отраслей: ЖКХ, атомной, нефтяной, химической промышленности и сельского хозяйства. В планах разработчиков — проведение комплексных испытаний, валидация математических моделей и скорейший запуск опытно-промышленного производства.