Разработана линейка высокоэффективных насосов для загрязненных жидкостей

«Если рассматривать весь жизненный цикл насоса и учитывать, что очень часто на канализационных станциях центробежные насосы подобраны с запасом по мощности, то возможна замена центробежного рабочего колеса на свободновихревое без необходимости увеличивать подводимую мощность, таким образом более рационально использовать электроэнергию. Это позволит откачивать сложные жидкости без поломок и простоев, что делает системы водоснабжения более надежными и экономичными», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, научного сотрудника Лаборатории гидромашиностроения ВШЭМ ИЭ, ведущего специалиста СКБ «Системный инжиниринг» Арсентия Клюева.