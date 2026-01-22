Ричмонд
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах

Мишустин: правительство выделит 4 млрд рублей на выплату пенсий в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На выплату пенсий в новых регионах направят почти четыре миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство выделит почти четыре миллиарда рублей на пенсии гражданам, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и получают поддержку по региональному законодательству», — заявил он на заседании кабмина.

Мишустин отметил, что средства пойдут на предоставление им выплат в первом квартале года.

Также деньги используют для надбавок неработающим пенсионерам, получающим меньше прожиточного минимума в регионе.

Премьер добавил, что власти продолжат делать все необходимое, чтобы людям в новых регионах были доступны социальные гарантии, действующие по всей стране. Задачу обеспечить достижение ими общероссийского уровня по ключевым направлениям поставил президент Владимир Путин.