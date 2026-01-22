MEM: над Невадой засняли таинственный самолет в форме Dorito

В статье говорится, что самолет правильной треугольной формы летел ночью в пределах ограниченного воздушного пространства зоны 51 (название засекреченного объекта Военно-воздушных сил США в Неваде. — Прим. ред.). Однако он совершал свой полет независимо от американского стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, который был замечен в то же время в том же районе.
Оттесон рассказал, что слышал в долине гул нескольких самолетов без видимых огней, прежде чем в объективе своей камеры, оснащенной тепловизором, увидел необычную форму.
Эксперты говорят, что сравнение фотографий Оттесона с предыдущими снимками аналогичных объектов позволят утверждать, что всех их объединяет две особенности:
— уровень явной активности (инверсионные следы, полеты в строю, узнаваемые самолеты поддержки);
— гораздо более бесшумная электроника и «аскетичный» внешний вид.
В 2022 году были сделаны спутниковые снимки, на которых заметили новые самолеты в форме треугольного крыла на взлетно-посадочной полосе в зоне 51. Аналитики тогда оценили их размеры примерно в 20 метров в длину и 15 метров в ширину. Дельтаобразная форма самолетов была бесхвостой и плавной и скорее представляла треугольник Dorito не в чистом виде, а несколько «необычных, малозаметных геометрий».
Эксперты предполагают, что такие самолеты могут функционировать в одной экосистеме много лет, прежде чем публично всплывут их названия и миссии. Издание напоминает, что первые снимки подобного лайнера были сделаны днем над Уичито в Канзасе (одна из авиастроительных столиц США) в 2014 году.