MEM: над Невадой засняли таинственный самолет в форме Dorito

В 2022 году были сделаны спутниковые снимки, на которых заметили новые самолеты в форме треугольного крыла на взлетно-посадочной полосе в зоне 51. Аналитики тогда оценили их размеры примерно в 20 метров в длину и 15 метров в ширину. Дельтаобразная форма самолетов была бесхвостой и плавной и скорее представляла треугольник Dorito не в чистом виде, а несколько «необычных, малозаметных геометрий».