Глава сельсовета в Башкирии украл миллион рублей у погибшего участника СВО: мужчина был ему родственником

В Башкирии экс-главу сельсовета осудят за кражу денег у погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура башкирского города Нефтекамск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего главы Новокаинлыковского сельсовета (Краснокамский район). Его обвиняют в крупной краже.

По данным надзорного ведомства, мужчина, зная о гибели родственника в зоне СВО и имея на руках дубликат его банковской карты, решил похитить средства со счета. В период с декабря 2024 по январь 2025 года в Уфе и Нефтекамске он снял с карты почти миллион рублей, которые потратил на свои нужды.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный материальный ущерб. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Нефтекамский городской суд.

