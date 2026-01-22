Глава сельсовета в Башкирии украл миллион рублей у погибшего участника СВО: мужчина был ему родственником

По данным надзорного ведомства, мужчина, зная о гибели родственника в зоне СВО и имея на руках дубликат его банковской карты, решил похитить средства со счета. В период с декабря 2024 по январь 2025 года в Уфе и Нефтекамске он снял с карты почти миллион рублей, которые потратил на свои нужды.