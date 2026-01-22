Минобразования изменило вступительные экзамены на 17 специальностей в вузах Беларуси

Минобразования Беларуси изменило вступительные экзамены в вузах на 17 специальностей. Это следует из постановления Министерства образования № 11 от 5 января 2026 года. Документ размещен на Национальном правовом портале. Всего в нем названо 17 специальностей.
Согласно постановлению, по некоторым специальностям будут изменены предметы профильного испытания. Указаны следующие специальности: «экономическое право», «государственное управление и право», «судебные криминалистические экспертизы». Также называются специальности «социальные коммуникации в государственном управлении», «правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», «правоведение», «правовое обеспечение общественной безопасности».
С 1 января 2027 года на указанные специальности нужно будет сдавать обществоведение (ЦТ или ЦЭ) и историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ). До 31 декабря 2026 года необходимо будет сдавать обществоведение (ЦТ или ЦЭ) и иностранный язык (ЦТ или ЦЭ).
Кроме того, на специальность «туризм и природопользование» абитуриентам с 1 января 2027 года необходимо будет сдавать биологию (централизованное тестирование или централизованный экзамен). До 31 декабря 2026 года профильными предметами будут физическая культура и спорт и биология (ЦТ или ЦЭ).
Среди специальностей также указаны «издательское дело», «экологическая безопасность», «дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование», «физико-химические методы и приборы контроля качества продукции», «производство продуктов питания из растительного сырья», «лесное хозяйство», «производство продуктов питания из животного сырья», «пограничная безопасность», «экономическая безопасность».
