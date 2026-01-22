Единственный на Дону народный учитель России Елена Нечитайлова скончалась

Высокое звание народного учителя России было присвоено Елене Нечитайловой в 2015 году. Ее педагогическое мастерство было отмечено на самом высоком уровне: в 2008 году она вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России» и дважды побеждала в конкурсе «Лучший учитель» в рамках нацпроекта «Образование». Елена Викторовна имела высшую квалификационную категорию, а ее ученики неизменно демонстрировали блестящие результаты на экзаменах, олимпиадах и конкурсах различного уровня.