Единственный на Дону народный учитель России Елена Нечитайлова скончалась

В Ростовской области на 39-м году педагогической деятельности скончалась Елена Нечитайлова, единственный в регионе обладатель почетного звания «Народный учитель Российской Федерации». Печальную новость сообщил в своем Telegram-канале заместитель донского губернатора Андрей Фатеев.
Для Елены Викторовны Цимлянск был родным городом. Ее педагогический путь начался в стенах родной Цимлянской средней школы № 1, которую она когда-то окончила с золотой медалью. Получив высшее образование в Ростовском государственном университете, она вернулась в эту же школу учителем химии, посвятив ей всю свою профессиональную жизнь — более 38 лет.
Высокое звание народного учителя России было присвоено Елене Нечитайловой в 2015 году. Ее педагогическое мастерство было отмечено на самом высоком уровне: в 2008 году она вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России» и дважды побеждала в конкурсе «Лучший учитель» в рамках нацпроекта «Образование». Елена Викторовна имела высшую квалификационную категорию, а ее ученики неизменно демонстрировали блестящие результаты на экзаменах, олимпиадах и конкурсах различного уровня.
— Елена Викторовна посвятила свою жизнь школе, профессии Учитель. Светлая память, — написал Андрей Фатеев.
Прощание с выдающимся педагогом состоится в воскресенье, 25 января, в 12:00 у здания лицея № 1 в Цимлянске по адресу: ул. Гришина, 2.
