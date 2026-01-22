Что делать, если на холоде начинает болеть сердце?

Об этом aif.ru рассказал врач-кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части НКЦ № 1 Российского научного центра хирургии имени Петровского Денис Рожков.
Ухудшение самочувствия в мороз может быть проявлением холодовой стенокардии. Это частный случай стенокардии, которая может возникать у пациентов с атеросклерозом, если они выходят на холод и замерзают. Часто это вызвано тем, что в мороз все носят тяжелую одежду, а это превышает ту нагрузку, которую может перенести сердце.
Классическое течение холодовой стенокардии — от 1 до 5 минут. Чтобы состояние нормализовалось, достаточно прекратить физическую активность или просто снизить темп ходьбы. Тогда к сердцу поступит достаточное количество кислорода, и симптомы (боль, жжение, давление за грудиной) прекратятся.
Если возник затяжной приступ — сильная боль, затрудненное дыхание — нужно вызывать скорую помощь. Это может быть проявлением, например, инфаркта миокарда.
Безусловно, приступы холодовой стенокардии — это повод обратиться к врачу и подобрать терапию. Есть препараты, которые на фоне уже подобранной терапии можно принимать дополнительно в момент возникновения приступа.