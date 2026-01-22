Что делать, если на холоде начинает болеть сердце?

Ухудшение самочувствия в мороз может быть проявлением холодовой стенокардии. Это частный случай стенокардии, которая может возникать у пациентов с атеросклерозом, если они выходят на холод и замерзают. Часто это вызвано тем, что в мороз все носят тяжелую одежду, а это превышает ту нагрузку, которую может перенести сердце.