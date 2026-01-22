Можно ли в автошколе учить теорию онлайн?

Как будет работать онлайн-формат теоретического обучения в автошколах?
Для проведения обучения в таком формате автошколы должны использовать специальное программное обеспечение, которое будет фиксировать посещаемость и успеваемость учащихся, а также обеспечивать сервисы для удаленного взаимодействия преподавателя с учениками в реальном времени. Дистанционно можно будет изучать только теоретическую часть, а все практические занятия по вождению остаются обязательными и должны проводиться очно.
Обязаны ли все автошколы переходить на онлайн-формат?
Нет, переход на дистанционное обучение теории является правом, а не обязанностью учебного заведения. Новые правила предлагают гибкость: автошколы могут полностью сохранить традиционный офлайн-формат, совмещать оба подхода или предложить полноценный онлайн-курс по теории. Таким образом, выбор остается за самой организацией и, конечно, за обучающимися, которые смогут подобрать формат, оптимально подходящий их графику и стилю жизни.