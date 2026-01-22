Можно ли в автошколе учить теорию онлайн?

Для проведения обучения в таком формате автошколы должны использовать специальное программное обеспечение, которое будет фиксировать посещаемость и успеваемость учащихся, а также обеспечивать сервисы для удаленного взаимодействия преподавателя с учениками в реальном времени. Дистанционно можно будет изучать только теоретическую часть, а все практические занятия по вождению остаются обязательными и должны проводиться очно.