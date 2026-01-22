Популярная страна с выходом к Красному и Мертвому морям изменила правила въезда для белорусов. Подробности сообщает Республиканский союз туристический организаций.
Иордания значительно смягчила правила въезда для граждан Беларуси. Так, с января 2026 года все те, кто приезжает в страну с целью туризма, могут быть на ее территории до трех месяцев (ранее — до одного месяца).
«Правило касается всех, кто посещают Иорданию не по рабочей визе — как тех, кто въезжает по e-Visa, так и по визе по прибытии», — пояснили в РСТО.
И добавили, что у белорусских туристов также есть возможность въезжать в указанную страну по визе по прибытии. Туристические власти предполагают, что продление сроков пребывания в Иордании сможет оказать положительное влияние на туристическую и медицинско-оздоровительную отрасли.
