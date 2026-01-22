В Самарской области могут ввести социальные маршруты общественного транспорта

В региональном отделении ЛДПР напомнили о массовых жалобах на работу автобусного маршрута № 406, следующего от Барбошиной Поляны в Самаре до села Новый Буян. В ситуацию тогда вмешался депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев, который обратился к главе регионального минтранса Артуру Абдрашитову с просьбой и принять оперативные меры для решения этой проблемы.