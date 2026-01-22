Ричмонд
В Самарской области могут ввести социальные маршруты общественного транспорта

В Самарской области могут появиться социальные маршруты общественного транспорта, которые будут регулярно и по доступной цене связывать населенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными социальными объектами.

Источник: Коммерсантъ

Такие маршруты предложил создать по всей России депутат Госдумы РФ, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В региональном отделении ЛДПР напомнили о массовых жалобах на работу автобусного маршрута № 406, следующего от Барбошиной Поляны в Самаре до села Новый Буян. В ситуацию тогда вмешался депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев, который обратился к главе регионального минтранса Артуру Абдрашитову с просьбой и принять оперативные меры для решения этой проблемы.

«Введение социальных маршрутов, соединяющих больницы и школы с отдаленными жилыми массивами, существенно облегчит жизнь для многодетных семей и лиц пенсионного возраста», — отметила депутат гордумы Самары, замкоординатора реготделения ЛДПР Ирина Шведова.

