В Волгограде 9 раз покажут реконструкцию пленения Паулюса

Волгоградцы и гости города накануне 83-й годовщины Сталинградской победы смогут увидеть реконструкцию пленения Паулюса, которую в этом году покажут 9 раз. Пока тот самый подвал, в котором проходило это громкое историческое событие, закрыт из-за ремонта ЦУМа, мероприятие пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва».
Военно-историческую реконструкцию в обновленном формате проведут члены клуба «Пехотинец». Они покажут посетителям, как происходило пленение штаба 6-й немецкой полевой армии и её командующего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Во время мероприятия зрители увидят документальный фильм и театрализованную постановку «Солдатский привал», рассказали в музее-заповеднике.
Вход по билетам и Пушкинской карте, сеансы длятся 45 минут.
Когда посмотреть?
30, 31 января, 1 февраля, начало в 11:00; 13:00; 15:00.