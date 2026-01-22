В Волгограде 9 раз покажут реконструкцию пленения Паулюса

Волгоградцы и гости города накануне 83-й годовщины Сталинградской победы смогут увидеть реконструкцию пленения Паулюса, которую в этом году покажут 9 раз. Пока тот самый подвал, в котором проходило это громкое историческое событие, закрыт из-за ремонта ЦУМа, мероприятие пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва».