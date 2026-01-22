Мэр Шелест назвал улицы, где обновят наружное освещение в 2026-м

В четверг, 22 января 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест поделился планами на обновление линий наружного освещения (ЛНО) в городе и опубликовал список адресов, где они будут установлены. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«В текущем году на установку новых опор и светильников направим 44,7 миллиона рублей. Линии наружного освещения планируется построить на 19 улицах города. Пять из них — переходящие из 2025 года объекты», — рассказал мэр Омска Шелест.
Адреса, где планируется построить новые ЛНО:
Кировский округ:
вдоль дороги по дублеру ул. Конева;в районе дома № 14/5 по бул. Кондратия Белова;от дома № 2 до дома № 32, от дома № 79 до дома № 179, от дома № 144 до дома № 162б по ул. 3-й Островской;по ул. 70 лет Октября от дублера ул. Дмитриева до дома № 22/3;вблизи дома № 18 по ул. Крупской.
Советский округ:
вдоль домов №№ 66, 66а по ул. Энергетиков до дома № 18а по ул. 22 Апреля;по ул. Комбинатской от ул. Химиков до пешеходного перехода вблизи дома № 13/2;по ул. Солнечной в поселке Большие Поля;по ул. Заозерной от ул. Бородина до Красноярского тракта.
Ленинский округ:
по ул. Цветочной в поселке Карьер;по ул. Солнечной в поселке Карьер;по 1-му Лесному переулку от ул. Воровского до дома № 9;от дома № 15 до дома № 21/4 по ул. Лесной;по ул. Горького от ул. Блусевич до ул. 2-й Озерной;от дома № 80 до дома № 94 по ул. Войкова;по ул. 21-й Марьяновской от ул. Войкова до ул. Безымянной;от дома № 43 до дома № 2/1 по ул. 22-й Марьяновской;по Кольцевому переулку от ул. Московской до ул. 2-й Красной Звезды.
Центральный округ:
по ул. 5-й Армии от ул. Чернышевского до ул. Гусарова, от ул. Госпитальной до ул. 2-й Береговой.
Сергей Шелест также напомнил, что в прошлом, 2025 году уличные фонари установили по 27 адресам. Общая протяженность построенных за год линий составила 19,5 километра.