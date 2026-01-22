В Самарской области люди остались без интернета из-за сбоя

В четверг, 22 января, с 12:56 у интернет-провайдера произошел масштабный сбой, оставивший без связи тысячи пользователей по всей стране. Больше всего жалоб (37%) от общего числа поступило из Самарской области, сообщает детектор сбоев 404.
«Пользователи массово жалуются на множественные технические неполадки, такие как полное отсутствие как проводного подключение, так и wi-fi. Сайт провайдера тоже не работает, а служба поддержки не отвечает», — рассказали в сервисе.
Проблемы затронули владельцев устройств на Android, iOS и Windows. Особенно сложная ситуация сложилась у тех, кто использует интернет для удаленной работы или для важного делового общения.