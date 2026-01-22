В Ростовской области будут судить троих региональных чиновников и бизнесмена

В Ростовской области в суд передали дело в отношении бывших чиновников регионального правительства и одного из предпринимателей, подозреваемых в незаконном расходовании бюджетных средств. Об этом 22 января сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
На скамье подсудимых, в частности, оказались бывший первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, а также экс-заместитель главы донского минсельхоза Ольга Горбанева. Подозреваемый бизнесмен — Вадим Ванеев.
— В зависимости от роли и степени участия подозреваемые обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — уточняют в прокуратуре.
По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли получить субсидии группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы. Деньги должны были пойти на уплату процентов по инвестиционным кредитам, но финансовое положение организаций не позволяло получить подобные меры поддержки.
В итоге произошло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 млн рублей.
Во время предварительного следствия на имущество участников дела наложили арест. Материалы следствия рассмотрит Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Следствие в отношении одного из руководителей группы компаний выделили в отдельное производство.
